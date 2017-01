POL-FR: Efringen-Kirchen: Folgenschwerer Auffahrunfall auf der A 5 - vier Fahrzeuge beteiligt - eine Person verletzt, 20000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots) - Efringen-Kirchen: Folgenschwerer Auffahrunfall auf der A 5 - vier Fahrzeuge beteiligt - eine Person verletzt, 20000 Euro Sachschaden

Ein Verletzter, vier demolierte Autos und ein Gesamtschaden von etwa 20000 Euro war die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagmorgen auf der A 5 bei Efringen-Kirchen. Eine 30-jährige Frau fuhr mit ihrem Skoda in Richtung Süden und musste wegen einer Stockung bis zum Stillstand abbremsen. Zum Unfallzeitunkt herrschte starkes Verkehrsaufkommen. Eine hinterherfahrende Opel-Fahrerin bremste ebenfalls ab und kam hinter dem Skoda zum Stehen. Ein nachfolgender Skoda Octavia Fahrer brachte sein Auto nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand, fuhr auf den Opel auf und schob ihn auf das Auto der 30-Jährigen. Kurz darauf krachte ein viertes Auto in die bereits verunfallten Fahrzeuge und schob sie ein zweites Mal aufeinander. Der Octavia-Fahrer erlitt leichtere Verletzungen, alle anderen Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Alle vier Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der rechte Fahrstreifen in Richtung Basel musste von 7 Uhr bis 8.30 Uhr gesperrt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Deshalb kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und der alltägliche Stau verlängerte sich noch mehr.

de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell