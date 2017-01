POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen. Verdacht des Drogenhandels - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots) - Vergangene Woche wurde die Polizei vom Sicherheitsdienst der Asylbewerberunterkunft in der Badstraße verständigt, dass es in der Nacht zu Lärmbelästigungen gekommen sei, außerdem würde es in dem betroffenen Zimmer stark nach Marihuana riechen. Die Polizei durchsuchte mit Unterstützung einer Zollstreife das betreffende Zimmer und traf dort mehrere Personen an, die offensichtlich Marihuana konsumiert hatten. Das gesamte Zimmer roch trotz offenem Fenster stark nach Marihuana. Bei einem 21 Jahre alten Gambier wurden sechs Portionen Marihuana in der Unterhose festgestellt, bei einem 26 Jahre alten Landsmann waren sogar 14 in Alufolie verpackte Portionen, die er ebenfalls in der Unterhose versteckt hatte. Eine Durchsuchung der Zimmer der beiden Betroffenen führte nicht zum Auffinden weiterer Drogen. Gegen beide Tatverdächtigen wird wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelrecht ermittelt. Bei dem Älteren, der im Verdacht steht, mit Drogen zu handeln, wurde Haftbefehl erlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell