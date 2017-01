POL-FR: Freiburg: 17. Folgemeldung zu: Leblose Frau aufgefunden - Zeuginnen ermittelt

Freiburg (ots) - Nach Veröffentlichung der Fotos in der örtlichen Presse setzte sich noch am vergangenen Samstag, den 07.01.2017, die gesuchte Zeugin aus der Straßenbahn mit der Soko Dreisam in Verbindung.

Zudem hatte sich bereits vor einigen Tagen die ebenfalls gesuchte Radfahrerin gemeldet, die in der Tatnacht vermutlich zur tatrelevanten Zeit den Tatort passiert hatte. Das Tatgeschehen selbst hat sie allerdings nicht wahrgenommen.

Die Ermittlungen dauern an.

lr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell