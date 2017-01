POL-FR: Lauchringen. Kaminbrand

Freiburg (ots) - Am Montagmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Kaminbrand in der Greutwiesenstraße aus. Der Hausbesitzer hatte am Morgen den offenen Kamin angefeuert und später gegen 09.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Kamin festgestellt. Als auch noch Flammen aus dem Kamin schlugen, wurde die Feuerwehr verständigt. Drei Fahrzeuge und ein Dutzend Einsatzkräfte waren vor Ort. Sachschaden dürfte nicht entstanden sein, zur Sicherheit wurde der zuständige Schornsteinfeger zu einer Überprüfung hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell