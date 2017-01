POL-FR: - Bad Säckingen. Versuchter Einbruch in Kinderhort - Bad Säckingen. Zwei Reifen an Pkw abgestochen

Freiburg (ots) - Bad Säckingen. Versuchter Einbruch in Kinderhort

In den vergangen drei Wochen wurde versucht, in den Kinderhort in der Werderstraße einzubrechen. Der Täter hat versucht, an einem durch ein Gebüsch verdeckten Fenster einzudringen. Hierbei wurde das Fenster beschädigt, es konnte vom Täter jedoch nicht geöffnet werden. Der Einbruchsversuch wurde am Montagvormittag vom Hausmeister festgestellt und der Polizei gemeldet.

Bad Säckingen. Zwei Reifen an Pkw abgestochen

Am vergangenen Wochenende wurden an einem in der Kolpingstraße geparkten Jaguar die Reifen abgestochen. Die Tat muss sich in der Zeit zwischen Samstagabend 22.00 Uhr und Montagmorgen ereignet haben. Der Jaguar war bereits in der Vergangenheit Ziel von Sachbeschädigungen, schon einmal war ein Reifen ohne Luft und die Karosserie wurde bereits zweimal zerkratzt. Die Polizei (Tel. 07761 9340) bittet Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell