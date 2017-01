POL-FR: Waldshut-Tiengen/Oberalpfen. Unfall beim Abbiegen - Polizei sucht Unfallzeugin

Freiburg (ots) - Am Montagnachmittag kam es bei der Zufahrt zur B 500 zwischen Oberalpfen und Waldkirch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde. Ein 49 Jahre alter Mann kam mit seinem VW aus Richtung Oberalpfen und wollte von der Kreisstraße zur B 500 in Fahrtrichtung Waldshut abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang des aus Waldkirch in Richtung Oberalpfen fahrenden Audis. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrer des VWs verletzt wurde. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Waldshuter Spital. An den Fahrzeugen dürfte ein Schaden von ca. 11000 Euro entstanden sein, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Verkehrspolizei Waldshut (Tel. 07751 89630) ermittelt und bittet die junge Frau, die zum Unfallzeitpunkt an der dortigen Bushaltestelle gewartet und später in den Bus eingestiegen ist, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell