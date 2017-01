POL-FR: Bad Säckingen. Fußgängerin von Pkw angefahren und schwer verletzt

Freiburg (ots) - Heute Morgen kam es gegen 07.55 Uhr in der Scheffelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 88 Jahre alte Fußgängerin von einem VW angefahren und schwer verletzt wurde. Nach dem bisherigen Kenntnisstand wollte die Fußgängerin von der Werderstraße kommend die Scheffelstraße in Richtung Stadtmitte überqueren, hierbei wurde sie von dem in Richtung B 34 fahrenden Pkw erfasst. Sie prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend zu Boden. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau lebensgefährliche Kopfverletzungen, sie kam mit dem Rettungshubschrauber ins Spital nach Basel.

