POL-FR: Bad Krozingen: Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidriges Verhalten - Zeugen gesucht

Bad Krozingen: Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidriges Verhalten - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall am 5. Januar 2017 auf der A 5 bei Bad Krozingen sucht die Polizei dringend Zeugen. Kurz vor 14 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem bronzefarbenen Ford Fiesta auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Süden. Etwa auf Höhe von Bad Krozingen wurde sie von einem roten Kleinwagen überholt. Im selben Moment überholte ein silbernes Auto mit Schweizer Kennzeichen (VD - ....) das Auto der Frau rechts unter Benutzung des Standstreifens und scherte sofort wieder ein. Die Frau erschrak und musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Rechtsüberholer zu verhindern. Die Fiesta-Fahrerin erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Das silberne Auto konnte am Grenzübergang Weil am Rhein/Basel gestoppt und die Insassen kontrolliert werden. Es handelte sich um einen Mann und eine Frau. Es wurde behauptet, dass unterwegs ein Fahrerwechsel stattgefunden habe. Momentan steht nicht fest, wer den gefährlichen Überholvorgang begangen hat. Daher sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, etwas zum Fahrer sagen können oder den angeblichen Fahrwechsel beobachtet haben (Kontakt: Verkehrskommissariat Weil am Rhein, 07621-98000).

