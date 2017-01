POL-FR: Stühlingen. Wohnungseinbruch

Freiburg (ots) - In den vergangenen Wochen wurde in eine Wohnung in der Kalvarienbergstraße eingebrochen, während die Bewohner abwesend waren. Die Täter schlugen im Untergeschoss eine Fensterscheibe ein und stiegen dort in das Haus. Im Treppenhaus wurde die Verglasung der Wohnungstür eingeschlagen und die Wohnung betreten. Dort wurde aus einem Mäppchen Bargeld gestohlen, andere Gegenstände blieben von den Tätern unbeachtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell