POL-FR: Lauchringen. Alkohol am Steuer

Freiburg (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle fiel am Sonntag gegen 02.15 Uhr in Unterlauchringen der 30 Jahre alte Fahrer eines VWs durch Atemalkoholgeruch auf. Ein Testgerät zeigte einen Wert von 0,6 Promille an. Der Fahrer musste sein Auto stehen lassen, gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell