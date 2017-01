POL-FR: Wutöschingen. Drei Insassen bei Fahrzeugüberschlag leicht verletzt

Freiburg (ots) - Bei einem Unfall auf der Straße zwischen Wutöschingen und Untermettingen (Mettinger Weg) wurden am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall drei Mädchen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren verletzt. Ein 19 Jahre alter Mann kam mit seinem Opel Corsa auf glatter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr ca. 30 Meter schräg an der Böschung entlang, bevor es umstürzte, über die Straße schlitterte und auf der linken Straßenseite im Graben liegen blieb. Bei dem Unfall wurden die drei Mitfahrerinnen leicht verletzt, am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell