POL-FR: Bonndorf. Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Am Samstagmorgen kam es auf der Landstraße 170 bei Bonndorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem Peugeot, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 25000 Euro entstand. Ein 30 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Audi von Bonndorf in Richtung Ebnet, als er in einer scharfen Rechtskurve nach links auf die Gegenseite geriet und seitlich mit dem entgegenkommenden Peugeot zusammenstieß. Der Fahrer gab an, in der Kurve gebremst zu haben und deshalb ins Rutschen geriet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell