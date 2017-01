POL-FR: Bad Säckingen. Scheiben an mehreren Autos eingeschlagen

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Freitag wurden in Bad Säckingen an mehreren Pkws Scheiben eingeschlagen. In der Hans-Thoma-Straße hat der Täter an einem Citroen die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen, in der Schillerstraße wurde an einem Ford ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen. Auch an einem Mercedes, der in der Straße "Im Hof" geparkt war, wurde ein Loch in die Seitenscheibe geschlagen. Wie in den anderen Fällen blieb es bei der Sachbeschädigung, die Fahrzeuge wurden weder geöffnet, noch wurde etwas gestohlen. Es dürfte ein Schaden von ca. 1000 Euro entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell