POL-FR: Lörrach: Schadensträchtiger Einbruch in Spielothek - Spielautomaten ausgeräumt

Freiburg (ots) - Lörrach: Schadensträchtiger Einbruch in Spielothek - Spielautomaten ausgeräumt

Über das vergangene Wochenende kam es in der Wiesentalstraße zu einem schadensträchtigen Einbruch. Betroffen war eine Spielothek, in die die Täter in den frühen Morgenstunden des Sonntags nach Aufhebeln der Hintertür eindrangen. Anschließend begaben sie sich in den Gastraum, brachen die dort befindlichen Spielautomaten auf und räumten sie aus. Wie viel Geld den Einbrechern in die Hände fiel, steht noch nicht fest. Der Gesamtschaden ist beträchtlich und dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

