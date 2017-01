POL-FR: Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, OT Neustadt, Parkplatz beim Schmidt´s Markt, Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots) - Am 07.01.2017, kurz nach 15 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer an einen geparkten Geländewagen der Marke Dodge. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Eventuelle Zeugen setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel.: 07651 9336-0, in Verbindung.

