POL-FR: Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, OT Neustadt, 4-jähriger Junge fährt mit Lenkbob durch eine geschlossene Terassentüre

Freiburg (ots) - Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am 05.01.17, gegen 17:30 Uhr, in der Schützenstraße in Neustadt. Ein 4-jähriger Junge konnte beim Schlittenfahren nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Lenkbob durch eine geschlossene Terrassentüre. Die Doppelverglasung der Türe zersplitterte vollständig und der Schlitten kam erst im Wohnzimmer vor dem Sofa zum Stehen. Das Kind blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wegen der Schadensregulierung kam es zu zivilrechtlichen Streitigkeiten, die von der hinzugerufenen Polizei geregelt werden konnten.

