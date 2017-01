POL-FR: Schopfheim / Personensuche nach dementem Mann

Freiburg (ots) - In den Morgenstunden des 08.01.2017 wurde dem Polizeirevier Schopfheim gemeldet, dass ein dementer Mann aus seiner Wohnung gegangen sei und nun, nur mit Schlafanzug und Hausschuhen bekleidet, in Schopfheim umherirren soll. Aufgrund der Minusgrade wurde umgehend eine Suchaktion mit Unterstützung der FFW Schopfheim gestartet. Gerade als der Mantrailer des DRK verständigt werden sollte konnte der Vermisste wohlbehalten, nur etwas unterkühlt, in Fahrnau angetroffen werden und in die Obhut seiner besorgten Frau übergeben werden

