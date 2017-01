POL-FR: Rheinfelden / Brandstiftung im Wohngebeit

Freiburg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zum Brand einer Thuja-Hecke in der Friedrich-Ebert-Straße. Gegen kurz vor 23:00 Uhr wurde das Feuer der Polizei mitgeteilt. Vor dem Anwesen Friedrich-Ebert-Straße 6 b wurden durch einen oder mehrere Täter die Hecke in Brand gesetzt. Durch die Feuerwehr Rheinfelden konnte das Feuer jedoch schnell gelöscht werden. Es wurden keine Personen durch das Feuer verletzt und außer an der Hecke entstand auch keinerlei Sachschaden. Über die Höhe des entstandenen Schadens kann bislang noch nichts gesagt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Die Polizei sucht nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gegen 23:00 Uhr im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rheinfelden unter folgender Telefonnummer entgegen: 07623 7404-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell