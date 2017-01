POL-FR: Rauchentwicklung in Freiburger Fußgängerzone Straßenbahnverkehr eingeschränkt +++Erstmeldung+++

Freiburg (ots) - Wegen starker Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Kaiser-Joseph-Straße in der Freiburger Fußgängerzone kommt es derzeit zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr.

Die Berufsfeuerwehr Freiburg ist dabei die Ursache ausfindig zu machen.

Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

Es wird nachberichtet.

sk/flz

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell