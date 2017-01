POL-FR: Unfallflucht / Verursacher ermittelt

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach, Stadt Schopfheim

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am 05.01.2017, kurz vor 10.30 Uhr in der Hauptstraße in Schopfheim. Ein Fahrzeugführer parkte auf den Stellplätzen seitlich des Marktplatzes und verblieb in seinem PKW. Plötzlich vernahm er einen lauten Schlag und sah, wie sein linker Aussenspiegel beschädigt war. Der 64-jährige schaute dem Verursacher, einem grünen Volvo, nach und konnte auch zweifelsfrei dessen Kennzeichen ablesen. Gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer des Volvo, einen 59-jährigen, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es bleibt zu klären, ob er den Unfall nicht bemerkte oder sich bewusst unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Am PKW des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 250,-EUR über den Schaden des Verursachers liegen keine Angaben vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell