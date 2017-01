POL-FR: Efringen-Kirchen: Versuchter Trickbetrug - Polizei mahnt zur Vorsicht

Freiburg (ots) - Efringen-Kirchen: Versuchter Trickbetrug - Polizei mahnt zur Vorsicht

Dank seiner Vorsicht entging ein Bürger aus dem Teilort Egringen am Mittwoch einem Trickbetrug. Er erhielt am Nachmittag einen Anruf mit der freudigen Botschaft eines Lotteriegewinnes über 45000 Euro. Da der Angerufene vor kurzem ein Zeitschriftenabo abgeschlossen hatte, die mit einer Lotterie einherging, war er anfangs nicht misstrauisch. Dies änderte sich jedoch, als der Anrufer den Besuch der Überbringer samt Notar ankündigte, denen eine "Bearbeitungsgebühr" in Höhe von 900 Euro zu übergeben sei. Der Angerufene tat das einzig Richtige und verständigte die Polizei. Auf die 45000 Euro wartet der Mann bis heute. Die Polizei mahnt vor solchen kriminellen Machenschaften und rät, im Falle von angeblichen Gewinnen keine Zahlungen zu leisten und stattdessen zum Telefonhörer zu greifen und die Polizei zu rufen.

