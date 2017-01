POL-FR: Weil am Rhein: Ertappter Ladendieb erzwingt Flucht und verletzt Verkäuferin

Freiburg (ots) - Weil am Rhein: Ertappter Ladendieb erzwingt Flucht und verletzt Verkäuferin

Mit Gewalt hat sich ein Ladendieb am Mittwochnachmittag den Fluchtweg freigemacht. Der bislang noch unbekannte Täter hielt sich kurz vor 13.30 Uhr in einem Sportgeschäft in der Hauptstraße auf und entwendete ein Paar teure Sportschuhe. Hierbei wurde er beobachtet und am Ausgang aufgehalten. Daraufhin ließ der Dieb die Sportschuhe fallen und strebte dem Ausgang zu, worauf die Mitarbeiter die Tür zuhielten. Im folgenden Gerangel gelang es dem Dieb, die Tür mit Gewalt zu öffnen und zu flüchten. Hierbei wurde eine Mitarbeiterin verletzt. Die Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief erfolglos. Die Ermittlungen laufen.

de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell