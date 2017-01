POL-FR: Hausen i. W.: Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Freiburg (ots) - Hausen i. W.: Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Am Mittwochabend kam es auf der B317 auf schneeglatter Fahrbahn zu einem Unfall. Kurz nach 17 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Fiat die B317 von Hausen i.W. in Richtung Zell i.W. Kurz nach der Abzweigung zur Bergwerkstraße kam er aufgrund Schneeglätte ins Schleudern, geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford. Verletzt wurde niemand, an den Autos entstand Schadenschaden von etwa 5000 Euro.

de/jk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell