POL-FR: Schwörstadt: Unfall in der "Schwanenkurve"

Freiburg (ots) - Schwörstadt: Unfall in der "Schwanenkurve"

Am Donnerstagmorgen kollidierten auf der B 34 ein Lkw und ein Auto. Verletzt wurde zum Glück niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Gegen 6 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem Renault die B34 in Richtung Rheinfelden. In der "Schwanenkurve" geriet er aufgrund eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

