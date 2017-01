POL-FR: Bad Bellingen: Autoüberschlag auf der A 5 - Fahrer von Schutzengel begleitet

Freiburg (ots) - Bad Bellingen: Autoüberschlag auf der A 5 - Fahrer von Schutzengel begleitet

Einen Schutzengel an seiner Seite hatte ein Autofahrer, der am späten Mittwochabend auf der A 5 bei Bad Bellingen verunglückte. Der 20-jährige Mann fuhr kurz nach 22 Uhr in Richtung Freiburg und musste in Höhe Bad Bellingen angeblich einem Tier ausweichen. In der Folge prallte das Auto in die Mittelleitplanke, schleuderte über die gesamte Fahrbahn hinweg und geriet in den rechten Grünstreifen. Anschließend überschlug es sich, ehe es völlig demoliert zum Stillstand kam. Der Fahrer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Das Auto musste abgeschleppt werden.

