POL-FR: Simonswald: Gestreift und weitergefahren / Waldkirch: Aggressives Verhalten / Elztal: Schneeunfälle

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen) -

Simonswald: Gestreift und weitergefahren

Am Dienstag begegneten sich gegen 17:40 Uhr zwei Autos zwischen Simonswald und Obersimonswald. An der Engstelle bei der Abzweigung "Griesbach" schlugen die beiden Außenspiegel jeweils gegeneinander. Der in Richtung Obersimonswald fahrende Subaru-Fahrer hielt im Anschluss an, was das ihm entgegenkommende Auto offensichtlich nicht getan hat. Die Polizei muss nun wegen Unfallflucht ermitteln und erhofft sich, dass es sachdienliche Hinweise zu dem in Richtung Bleibach fahrenden Auto gibt. Telefon: 07681/40740.

Waldkirch: Aggressives Verhalten

Am Mittwochmittag befuhr ein etwa 40-jähriger Radfahrer die Siensbacher Straße. Nach momentanem Kenntnisstand der Polizei kreuzten sich die Wege des Radfahrers und einer etwa 30-jährigen Frau mit Hund beim Abbiegen in die Straße "Papiergässle". Zu einer Berührung kam es jedoch offensichtlich nicht. Der Hund sprang hoch, berührte den Radfahrer jedoch ebenfalls nicht. Weshalb der Radfahrer dann wenige Meter später anhielt, sein Rad ablegte und der Hundehalterin einen Faustschlag verpasste ist nun Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Die Personalien der handelnden Personen sind der Polizei bekannt. Hilfreich wäre es, wenn Zeugen zur Klärung des Falles beitragen könnten. Telefon: 07681/40740.

Elztal: Schneeunfälle

Am Mittwoch wurden auf schneeglatter Fahrbahn in einigen Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Waldkirch Verkehrsunfälle verursacht. Schwere Personenschäden sind nicht zu beklagen. In den meisten Fällen war es die nichtangepasste Geschwindigkeit auf rutschigen Untergrund, die dazu führte, dass Autofahrer und Autofahrerinnen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Und dies auch schon bei geringeren Geschwindigkeiten. In Kollnau rutschte sogar ein Geländewagen, der mit groben Winterreifen ausgestattet war, in den Gegenverkehr. Auch die beste Ausstattung kann die Physik nicht ausschalten! In Gutach, Winden und Simonswald kam es ebenfalls zu Glätteunfällen. Ein Schneeräumfahrzeug streifte in Denzlingen einen geparkten Wagen und verursachte Sachschaden. Auch wenn manche Rutschpartie auf glatter Fahrbahn tatsächlich ganz schwer zu vermeiden ist, so ist doch in den allermeisten Fällen den verantwortlichen Fahrzeugführern ein fahrlässiges Fehlverhalten vorzuwerfen. In einem Fall kam es zwar nicht zu einem Schadeneintritt, dennoch sträubten sich bei der Kontrolle eines Verkehrsteilnehmers die Nackenhaare der Polizisten, die an diesem Tag freilich auch so schon genug zu tun hatten: In einer Elztal-Gemeinde rangierte der Fahrer eines Lkw-Gespannes auf glatter Fahrbahn und bediente hierbei nebenher noch sein Mobiltelefon. Er muss mit einem empfindlichen Bußgeld und mit einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.

RW/rb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell