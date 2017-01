POL-FR: Emmendingen-Maleck: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht / Herbolzheim: Zeugen nach dreistem Diebstahl aus Kirche gesucht

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Emmendingen-Maleck: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Mittwochabend (04.01.2017) ereignete sich im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr in der Kurve Landstraße/Brandelweg ein Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Pkw-Führer kam in der Kurve ins Rutschen und kollidierte mit einer dortigen Begrenzungsmauer. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer des vermutlich dunklen Mercedes (SUV) unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug dürfte an der Fahrzeugfront einen deutlichen Schaden aufweisen. An der Begrenzungsmauer entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen in Verbindung zu setzen (Tel. 07641-582 0).

Herbolzheim: Zeugen nach dreistem Diebstahl aus Kirche gesucht

Ein dreister und unverschämter Diebstahl ereignete sich am Dienstag, 03.01.2017, in der Wallfahrtskirche "Maria im Sand". Hier wurde über die Weihnachtszeit zu Spendenzwecken ein Tresorwürfel mit Münzeinwurf aufgestellt und an einem schweren Betonblock befestigt. Im Zeitraum von 06:45 Uhr bis 17:30 Uhr wurde der Tresor samt Betonblock von unbekannter Täterschaft entwendet. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Emmendingen unter der Tel. 07641-582 0 entgegen genommen.

