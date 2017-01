POL-FR: Freiburg/ Lehener Straße: Schwerverletzter Radfahrer - Polizei sucht nach Zeugen und einer Fahrradfahrerin

Freiburg (ots) - Am 04.01.2017, um 15:00 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte Radfahrerin den nördlichen Fuß- und Radweg der Lehener Straße verbotswidrig in entgegengesetzter Fahrtrichtung (Stadteinwärts). Die Fahrradfahrerin war in Begleitung einer weiteren Fahrradfahrerin. Auf Höhe des Anwesens 77 kollidierte die Fahrradfahrerin mit einem ordnungsgemäß fahrenden 69-jährigen Radfahrer. Dieser stürzte in Folge der Kollision. Nach einem kurzen Wortwechsel zwischen der Dame und dem Herren verließ die Dame, zusammen mit ihrer Begleiterin, die Unfallstelle. Der Fahrradfahrer begab sich daraufhin in ärztliche Behandlung. Bei der Untersuchung wurden schwere Verletzungen festgestellt.

Die Verkehrspolizei Freiburg bittet Zeugen und die am Unfall beteiligte Dame, sich unter der Rufnummer: 0761 882 3100 zu melden.

ff

