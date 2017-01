POL-FR: Freiburg: Sachbeschädigung in der Uni-Bibliothek

Freiburg (ots) - Am 04.01.2017, gegen 04.15 Uhr, meldete ein Mitarbeiter des Uni Sicherheitsdienstes eine mutwillig verstopfte Toilette im dritten Obergeschoss der Uni-Bibliothek. Ein bislang unbekannter Täter entnahm eine Toilettenrolle aus der dafür vorgesehenen Halterung und verstopfte den Toilettenabfluss. Weiter arretierte er den Wasserzulauf, sodass ununterbrochen Wasser nachlaufen konnte. Nachdem das Wasser über den Toilettenrand herausgelaufen war, bahnte sich das Wasser seinen Weg bis in das zweite Obergeschoss. Durch diese Handlung entstand ein Sachschaden am Gebäude der Uni-Bibliothek. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Aufgrund der aktuell laufenden Handwerkertätigkeiten, die zur Behebung des Schadens beitragen, ist ein Teil der Uni-Bibliothek gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, sich unter der Rufnummer: 0761 882 4221 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell