POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht in der Austraße - Fahrer ermittelt

Freiburg (ots) - Schopfheim: Unfallflucht in der Austraße - Fahrer ermittelt

Am Montag gegen 17 Uhr teilte eine Passantin der Polizei mit, dass im Bereich der der Georg-Ühlin-Straße und Friedrich-Hecker-Straße ein BMW sehr auffällig hin und her fahren würde. Eine Streife kam vor Ort, entdeckte den BMW nach kurzer Suche und kontrollierte ihn. Am Steuer des Fahrzeugs saß ein 63-jähriger Mann, der sich aufgeregt verhielt und unruhig zeigte. Ein Alkoholtest verlief negativ, ebenfalls gab es keine Hinweise auf Drogenbeeinflussung. Da der Mann angab, auf dem Weg nach Hause zu sein, wurde er mit dem Streifenwagen nach Hause begleitet. Im Nachhinein wurde bekannt, dass der BMW-Fahrer kurz zuvor in der Austraße eine Unfallflucht verursacht hatte. Zeugen beobachteten ihn, als er während des Abbiegens von der Mattenleestraße in die Austraße einen geparkten Skoda beschädigte. Anschließend setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1000 Euro zu kümmern. Bei den Nachermittlungen überkamen den 63-Jährigen gesundheitliche Probleme, worauf er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

