POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht in der Himmelreichstraße - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Schopfheim: Unfallflucht in der Himmelreichstraße - Polizei bittet um Hinweise

Zwischen dem Neujahrsmorgen und Dienstagnachmittag (02.01.) kam es an der Ecke Himmelreich-/Roggenbachstraße zu einer Unfallflucht, zu der die Polizei um Hinweise bittet. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte dort mit einem geparkten VW Touran, wodurch bei diesem die Motorhaube eingedrückt wurde. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr anschließend einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1000 Euro zu kümmern. Aufgrund der Spurenlage kommt nur ein Fahrzeug mit Ladefläche in Betracht. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980).

