POL-FR: Schopfheim-Fahrnau: Mutwillige Sachbeschädigung im Kindergarten

Freiburg (ots) - Schopfheim-Fahrnau: Mutwillige Sachbeschädigung im Kindergarten

Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmittag kam es im Kindergarten in der Hammerschmiedgasse zu einer mutwilligen Sachbeschädigung. Die unbekannten Täter hebelten eine Türe zum Kindergarten auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort versprühten sie den Inhalt eines Pulverfeuerlöschers in allen Räumlichkeiten und richteten dadurch hohen Sachschaden an. Offensichtlich wurde nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim in Verbindung zu setzen (07622/666980).

de/jk

