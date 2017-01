POL-FR: Kandern-Wollbach: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei auf der Kandertalstrecke

Freiburg (ots) - Kandern-Wollbach: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei auf der Kandertalstrecke

Nicht zufrieden war die Polizei mit dem Ergebnis einer Geschwindigkeitskontrolle am Dienstagnachmittag auf der Kandertalstrecke. Gemessen wurde zwischen 14 Uhr und 16.45 Uhr auf der L 134 bei Kandern-Wollbach, Einmündung "Buckmühle". Dort darf man höchstens 60 km/h schnell fahren. 18 Fahrzeugführer hielten sich nicht an das Tempolimit und fuhren teilweise deutlich zu schnell. In sechzehn Fällen bewegten sich die Geschwindigkeitsübertretungen im Bereich von 81 bis 86 km/h. Zwei Fahrzeuglenker waren noch schneller und erreichten die 90 km/h Marke. Die Betroffenen wurden angezeigt und müssen sich auf ein Bußgeld einstellen. Ein Lkw-Fahrer gelangte ebenfalls zur Anzeige, da er trotz Verbots überholte. Ferner wurde ein Autofahrer zur Kasse gebeten, bei dem es mit der Gurtanlegepflicht hapert: der Mann hatte den Gurt nicht umgelegt, sondern saß auf ihm.

