POL-FR: Bad Bellingen: Polizei stoppt Raser auf der A 5

Freiburg (ots) - Bad Bellingen: Polizei stoppt Raser auf der A 5

Am Mittwoch schenkten Beamte des Verkehrskommissariats Weil am Rhein auf der A5 bei Bad Bellingen Rasern ihre besondere Aufmerksamkeit. Die Ordnungshüter mussten nicht lange warten, ehe der erste mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Süden/Schweiz brauste. Er wurde wenig später gestoppt und nach ihm noch acht weitere. Alle fuhren deutlich schneller als die erlaubten 120 km/h. Die Messungen reichten von 145 km/h bis knapp 200 km/h. Besonders rücksichtslos war ein BMW-Fahrer: Er fuhr nicht nur deutlich zu schnell, sondern drängelte und überholte auch noch rechts. Die betroffenen Fahrer (drei Schweizer, drei Deutsche, ein Belgier, ein Niederländer, ein Ukrainer) wurden allesamt angezeigt und müssen sich auf empfindliche Bußgelder einstellen. Auf einige kommt zusätzlich ein Fahrverbot zu.

de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell