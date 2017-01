POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut. Ertappter Ladendieb schlägt Verkäufer

Freiburg (ots) - Die Polizei konnte am Dienstagnachmittag einen Tatverdächtigen fassen, der zuvor bei einem Diebstahl in einem Geschäft in der Rheinstraße ertappt worden war. Der 26 Jahre alte Iraker wurde beobachtet, wie er Räucherstäbchen einsteckte. Als er anschließend an der Ladentheke Longpapers kaufen wollte, wurde er vom Angestellten gebeten, auch die eingesteckte Ware zu bezahlen. Hierauf begann der Dieb auf den Verkäufer einzuschlagen und zu treten, der Mann wurde hierdurch erheblich verletzt. Der Täter warf die Räucherstäbchen zurück ins Geschäft und flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung kurz darauf von einer Polizeistreife im Bereich des Busbahnhofs festgenommen werden. Das Opfer kam zur Behandlung der Verletzungen ins Spital.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell