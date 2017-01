POL-FR: Lörrach: Brand in Brennerei mit glimpflichem Ausgang

Freiburg (ots) - Lörrach: Brand in Brennerei mit glimpflichem Ausgang

Glimpflich ausgegangen ist ein Brand in eine Brennerei am Dienstagnachmittag in der Inzlinger Straße. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war der Betreiber der Brennerei am Schnapsen und hatte dazu ein Feuer unter dem Brennkessel in Betrieb. Vermutlich lief hochprozentiger Alkohol aus dem Auslaufhahn und geriet in Kontakt mit dem Feuer, das sich sofort ausbreitete und auf den Brennkessel und auf eine Tür übergriff. Der Schnapsbrenner brachte sich sofort in Sicherheit und schlug Alarm. Die Feuerwehr war rasch zur Stelle und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell