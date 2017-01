POL-FR: Freiburg-Brühl: Einbruch in Universitätsgebäude - Täterfestnahme

Freiburg (ots) - Am 03.01.2017, kurz vor Mitternacht, konnten Beamte des Polizeireviers Freiburg-Nord und der Diensthundeführer einen 29-jährigen bulgarischen Staatsbürger festnehmen. Der Mann schlug eine Fensterscheibe an einem Gebäude der Universität Freiburg in der Georges-Köhler-Allee ein und verschaffte sich unbefugt Zutritt. Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes konnte den Einbruch wahrnehmen und verständigte die Polizei. Der Mann durchsuchte vor seiner Festnahme mehrere Einrichtungsgegenstände. Bei der Durchsuchung der Person konnte kein Diebesgut festgestellt werden. Der Polizeiposten Herdern hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell