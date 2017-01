POL-FR: Laufenburg. Alkohol am Steuer

Freiburg (ots) - Zuviel Alkohol getrunken hatte ein 83 Jahre alter Autofahrer, der am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Stadenhauser Straße von der Polizei angehalten und kontrolliert wurde. Die Polizisten stellten bei dem Mann Atemalkohol fest, ein Test ergab einen Wert von 0,94 Promille. Zur Sicherstellung des Bußgeldverfahrens musste der Mann eine Kaution in Höhe von 520 Euro hinterlegen. Sein Auto blieb stehen, er musste die Heimfahrt mit dem Zug antreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell