POL-FR: Albbruck. Unbekannte dringen in stillgelegte Fabrik ein und verursachen hohen Sachschaden - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Die Polizei sucht nach mehreren Personen, die am Dienstagnachmittag in die stillgelegte Papierfabrik eingedrungen sind und hohen Sachschaden verursacht haben. Arbeiter, die mit dem Rückbau der Anlagen beschäftigt waren, entdeckten die jungen Leute, die anschließend die Flucht ergriffen. Nach den aufgefundenen Spuren waren drei Personen im Bereich des Containerlagers über den Bauzaun gestiegen. Über ein Dach und einen Laufsteg gelangten sie in das Kesselhaus. Dort versprühten sie den Inhalt von über einem Dutzend Pulver- und CO2-Feuerlöschern. Durch die Verschmutzung wurden hochwertige Maschinenteile beeinträchtigt, es entstand erheblicher Schaden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Täter mit einem Fahrzeug im Bereich der ehemaligen Containersiedlung geparkt haben. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich beim Polizeirevier in Waldshut (Tel. 07751 83160) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell