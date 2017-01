POL-FR: Lauchringen. Einbruch in Firmengebäude

Freiburg (ots) - Am Montag wurde bei einem Pizza-Lieferservice in der Bundesstraße eingebrochen. Der oder die Täter drückte die Terrassentür zur Gaststätte auf. In der Gaststätte wurde die Thekenschublade aufgebrochen und aus einem Bedienungsgeldbeutel ein kleiner Bargeldbetrag gestohlen. Es entstand ein Gesamtschaden von einigen hundert Euro. Die Tat muss sich in der Zeit zwischen Mitternacht und Montagmittag ereignet haben.

