POL-FR: Merzhausen: Verdacht der Körperverletzung in der Silvesternacht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Sonntag, 01.01.2017, gegen 00.30 Uhr, wurde ein 16-jähriger Jugendlicher aus Merzhausen, der zusammen mit Freunden im Bereich Buckweg / Schloßweg, am Ortsrand unterhalb des Jesuitenschlosses das Feuerwerk über Freiburg anschauen wollte, in der Zuschauermenge am Boden liegend aufgefunden. Der Jugendliche war stark blutend im Gesicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es besteht der Verdacht, dass die Verletzungen von einer tätlichen Auseinandersetzung herrühren, an die sich der 16-Jährige jedoch nicht mehr erinnern kann. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten Ehrenkirchen, Tel. 07633 806180.

hs / wr

