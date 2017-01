POL-FR: Waldkirch: Einbrecher verursachen Feueralarm / Winden und Vörstetten: Handwerkerautos aufgebrochen / Vörstetten: Diesel abgezapft

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen) -

Waldkirch: Einbrecher verursachen Feueralarm

Am Montag, gegen 23:30 Uhr, schlug die Brandmeldeanlage der derzeit überwiegend leerstehenden Marseille-Klinik am Fuße des Kandels Alarm. Polizei und Feuerwehr waren schnell vor Ort, mussten dann aber zusammen mit einem Verantwortlichen feststellen, dass Unbefugte in das Gebäude eingedrungen waren. Sie aktivierten die Brandmeldeanlage vermutlich, weil sie sinnlos einen Feuerlöscher im Gebäudeinneren versprühten. Hierdurch ist Sachschaden entstanden. Leider fehlt derzeit noch jede Spur zu den Verantwortlichen, weshalb die Polizei um sachdienliche Hinweise bittet. Tel. 07681/4074-0.

Winden und Vörstetten: Handwerkerautos aufgebrochen

Zum wiederholten Mal wurde der Polizei nachträglich angezeigt, dass gleich in mehreren Fällen Lieferwägen von Handwerksbetrieben aufgebrochen wurden. In allen Fällen hatte man es offensichtlich gezielt auf hochwertige Baumaschinen abgesehen, die im Inneren der Lieferwägen lagen. Sehr wahrscheinlich lag die Tatzeit zwischen Neujahr und dem Morgen des 02. Januar. Die aufgebrochenen Lieferwägen in Winden, ein Fiat, ein Renault, ein VW Caddy und ein Ford standen in der Gewerbestraße, bzw. in der Hauptstraße und in der Hohrüttstraße.

Im gleichen Tatzeitraum wurde auch ein Lieferwagen der Marke Opel in der Maiackerstraße in Vörstetten aufgebrochen. Die Polizei prüft derzeit, ob es Parallelen zwischen diesen Fällen und den Fällen der näheren Vergangenheit gibt. Wer Hinweise zu einer der beschriebenen Taten oder auch zum Verbleib der hochwertigen Geräte, überwiegend Marke "Hilti", geben kann, möge sich mit der Polizei in Elzach in Verbindung setzen. Tel. 07682/9091-96.

Vörstetten: Diesel abgezapft

Im Zeitraum zwischen dem Abend des Neujahrstages und 09:00 Uhr am 02. Januar machten sich noch nicht ermittelte Täter an einem Unimog in der Mattenstraße zu schaffen. Auf unprofessionelle Weise wurde aus dem Tank des Unimog Kraftstoff abgezapft und - so der momentane Ermittlungsstand der Polizei- in ein anderes dieselbetriebenes Fahrzeug umgefüllt. Dieses muss einige Meter entfernt vom Unimog in Richtung Marchstraße gestanden haben. Möglicherweise sind im beschriebenen Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge in der Mattenstraße oder Marchstraße aufgefallen. Die Polizei in Denzlingen bittet um sachdienliche Hinweise. Tel. 07666/9383-0.

