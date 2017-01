POL-FR: Emmendingen: Altpapierbehälter vorsätzlich in Brand gesetzt / Reute: Heckscheibe eingeschlagen - Werkzeuge entwendet

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Emmendingen: Altpapierbehälter vorsätzlich in Brand gesetzt

In der Nacht zum 03.01.2017 (Dienstag) wurden durch unbekannte Täter im Zeitraum von 01:15 Uhr bis 01:30 Uhr insgesamt fünf Altpapierbehälter vorsätzlich in Brand gesetzt und hierdurch zerstört. Die Behälter waren in der Hebelstraße, Karl-Friedrich-Straße, Steinstraße, Alter Festplatz sowie in der Metzger-Gutjahr-Straße zur Abholung bereitgestellt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen in Verbindung zu setzen (Tel. 07641-582 0).

Reute: Heckscheibe eingeschlagen - Werkzeuge entwendet

Am Montag (02.01.2017) schlugen unbekannte Täter im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 08:00 Uhr in der Hauptstraße die Heckscheibe eines dort abgestellten Firmenwagens (VW Caddy, weiß) ein und entwendeten Elektrowerkzeuge. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07641-582 0 beim Polizeirevier Emmendingen entgegen genommen.

lw

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell