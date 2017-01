POL-FR: Lörrach-Stetten: Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Lörrach-Stetten: Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei bittet um Hinweise

Am frühen Montagabend kam es im Stadtteil Stetten zu zwei Einbrüchen. Tatorte waren zwei Einfamilienhäuser im Steinenweg und im Oberen Finkenweg. An beiden Häusern schlug der Täter die Scheiben der Eingangstüren ein, was unbemerkt blieb. Danach stieg er ein suchte nach Wertsachen. Nach den bisherigen Feststellungen wurden etwas Bargeld und eine EC-Karte entwendet. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass die Einbrüche von ein und demselben Täter verübt wurden und bittet hierzu um Hinweise. Besonders interessiert, wem am Montag ab 17 Uhr im Bereich Oberer Finkenweg/Finkenweg/Steinenweg und Hirschbergweg eine Person aufgefallen ist, die sich dort herumgetrieben hat (Kontakt: Polizeirevier Lörrach, 07621-176500).

de

