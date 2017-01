POL-FR: Neuenburg: Polizei zieht Raserin auf der A 5 aus dem Verkehr

Freiburg (ots) - Neuenburg: Polizei zieht Raserin auf der A 5 aus dem Verkehr

Ihr Hang zum schnellen Fahren wurde einer Autofahrerin am Montagvormittag auf der A 5 zum Verhängnis. Die 33-jährige Tschechin raste mit 175 km/h in Richtung Süden, obwohl nur 120 km/h erlaubt sind. Eine Streife des Verkehrskommissariats Weil am Rhein stoppte das Auto und kontrollierte die Fahrerin. Hierbei kam heraus, dass die 33-Jährige keinen Führerschein hat und vermutlich unter Drogeneinwirkung stand. Ein nachfolgender Test erhärtete den Verdacht. In der Handtasche der Frau entdeckten die Beamten knapp 90 g Marihuana und stellten es sicher. Die Fahrerin musste sich einer Blutprobe unterziehen, das Auto stehen lassen und eine Kaution hinterlegen. Des Weiteren gelangte sie bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

