POL-FR: Rheinfelden: Randalierende Gruppe

Freiburg (ots) - Rheinfelden: Randalierende Gruppe

Am frühen Dienstagmorgen teilte ein Bürger mit, dass er aus dem Bereich des ehemaligen Schwesternwohnheims "Am Vogelsang" mehrere randalierende Personen hören würde. Zudem hätte er Scheibenklirren vernommen. Die Örtlichkeit wurde durch zwei Streifen angefahren, wo sechs jüngere Personen angetroffen und kontrolliert wurden. Sie waren 17 und 24 Jahre alt und allesamt alkoholisiert. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten im Bereich des Schwesternwohnheims frische Schneespuren festgestellt werden, die zur einer beschädigten Glastür führten. Da sich zwei 19-Jährige aus der Gruppe äußerst unkooperativ zeigten und zudem die eingesetzten Beamten beleidigten, wurden sie in Gewahrsam genommen. Gegen alle sechs Personen wurden Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung aufgenommen. Die beiden 19-Jährigen sehen zudem einem Strafverfahren wegen Beleidung entgegen.

