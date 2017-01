POL-FR: Schopfheim: Zechpreller attackiert Polizeibeamten und verletzt ihn

Freiburg (ots) - Schopfheim: Zechpreller attackiert Polizeibeamten und verletzt ihn

Am Montagabend, gegen 20.25 Uhr, wurde die Polizei in eine Gaststätte in der Wallstraße gerufen, da ein Gast seine Zeche nicht vollständig bezahlen wollte. Vor Ort traf die Streife einen stark alkoholisierten 64-jährigen Mann an. Nach Sachlage wollte dieser lediglich drei von fünf getrunkenen Bier bezahlen, worauf ihm der Wirt ein Hausverbot erteilte. Da er diesem nicht nachkam, wurde die Polizei gerufen. Die Ordnungshüter erteilten dem Störenfried einen Platzverweis und schickten ihn nach Hause. Dieser Anordnung widersetzte sich der 64-Jährige und schlug unvermittelt auf einen der eingesetzten Beamten ein. Dieser wurde am Auge getroffen und verletzt. Der Schläger wurde sofort überwältigt und vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Gang gesetzt.

