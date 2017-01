POL-FR: Lauchringen. Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Freiburg (ots) - Eine Streife der Polizei hielt am Montagabend gegen 22.15 Uhr in der Hauptstraße einen BMW an. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Cannabisgeruch im Fahrzeug, der 41 Jahre alte Fahrer zeigte Symptome für Drogenkonsum. Ein Drogenvortest zeigte Spuren von Cannabis im Urin des Manns an. Eine Blutuntersuchung wurde veranlasst. Der Mann ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, er wird sich zusätzlich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Auch die Halterin des Fahrzeugs wird angezeigt, sie darf ihr Fahrzeug nur Personen überlassen, die auch eine entsprechende Fahrerlaubnis haben.

