POL-FR: Görwihl. Wagenrad kracht in Garagentor

Freiburg (ots) - Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro entstand am Neujahrstag an einem Garagentor in der Hauptstraße. Unbekannte Täter hatten ein vor einem Haus zur Dekoration aufgestellten alten Wagenrades mit Eisenreifen genommen und es den Hang hinabrollen lassen. Das Wagenrad prallte gegen ein Garagentor und beschädigte dessen Holzverkleidung. Die Tat dürfte in der Nacht begangen worden sein, Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht.

