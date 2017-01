POL-FR: Gundelfingen: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit vom 31.12.2016, 15:50 Uhr, bis 01.01.2017, 16:00 Uhr, die komplette Beifahrerseite eines in der Kandelstraße geparkten braunen Pkw Ford Focus. Das Fahrzeug stand an einem öffentlich zugänglichen Parkplatz an der Albert-Schweitzer-Schule. Ein konkreter Tatverdacht liegt nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gundelfingen unter Telefon 0761/5036590 in Verbindung zu setzen.

